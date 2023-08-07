В США спрогнозировали последствия для Польши в случае войны с Россией

Польша лишится армии и потерпит поражение, если начнет войну против России. Об этом заявил бывший разведчик ВС США Скотт Риттер в интервью YouTube-каналу The Geopolitics in Conflict Show.

«Я бы посоветовал им взглянуть на поле боя на Украине и понять, что конвенциональная война с Россией приведет к тому, что Польша потеряет всё, что пыталась приобрести», — сказал экс-разведчик.

Соответствующим образом он прокомментировал информацию о том, что Варшава намерена потратить сотни миллиардов евро на создание внушительной армии.

Ранее, 5 августа, советник главы офиса президента Украины Михаил Подоляк заявил, что украинская сторона будет считать Польшу своим близким другом ровно до окончания боевых действий, а затем между странами начнется конкуренция. Киевские власти начнут жестко защищать свои интересы. Конкуренция будет проходить за лидерство на различных рынках, в том числе на рынке потребителей, объяснил Подоляк.

2 августа официальный представитель Кремля Дмитрий Песков выразил мнение, что противоречия в отношениях между Польшей и Украиной в будущем будут расти. Исторические события и ситуация вокруг украинского конфликта могут стать причиной большого количества противоречий, которые будут только расти, пояснил он.

Россия, по словам Пескова, будет наблюдать за этим, поскольку Киев «стоит в центре всего русофобского движения», а Варшава также не отличается особым дружелюбием к РФ.

Также в этот день политолог Дмитрий Журавлев отметил, что Польша уже не так верит в возможность победы Украины, поэтому сочла для себя возможным выдвинуть ряд претензий. Возможно ослабление политической поддержки Украины со стороны Польши, при этом военная поддержка может остаться на прежнем уровне, предположил он.