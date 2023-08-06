Максимальная температура воздуха в Москве 6 августа достигла +31,4 градуса

В Москве в воскресенье, 6 августа, максимальная температура воздуха достигла отметки +31,4 градуса. Об этом сообщил ведущий специалист центра погоды «Фобос» Михаил Леус в своем Telegram-канале.

Леус уточнил, что максимальная температура воздуха +31,4 градуса была зафиксирована на метеостанции ВДНХ. Это самый высокий показатель с начала лета, отмечает телеканал «360».

«С большой долей вероятности можно говорить о том, что это значение станет самым высоким за всё нынешнее лето», — отметил синоптик.

По словам Леуса, в Московской области жарче всего было в Электростали, где столбики термометров добрались до отметки +32,6 градуса, а также в Клину, Можайске и Михнево, где температура воздуха достигла +32,4 градуса.

Специалист подчеркнул, что уже в понедельник, 7 августа, температура воздуха начнет постепенно понижаться.

Также 6 августа телеканал «Москва 24» сообщил, что температурный рекорд 2010 года так и не был побит. Тогда в этот день в столице установилась жара на уровне 37,3 градуса. В 2022 году воздух в Москве прогрелся до +31,7 градуса, пишет сайт kp.ru.

Ранее в этот день научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд сообщил, что установившаяся в столице жара уже побила два температурных рекорда. По его словам, в пятницу, 4 августа, в столице была зафиксирована самая высокая средняя суточная температура, в субботу — самая высокая температура воздуха с начала года, пишет «Ридус».

4 августа Вильфанд в беседе с телеканалом «Звезда» объяснил, что аномальная жара связана с установлением высокого давления, из-за которого небо очищается от облаков и солнечные лучи более длительное время «поджаривают» подстывающую поверхность.

Специалист добавил, что уже в среду, 9 августа, в столице температурный фон составит 23–25 градусов, а к концу недели вернется к 18–23 градусам. Также ожидаются кратковременные дожди, пишет НСН.