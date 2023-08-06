Реклама
Прямой эфир
Мир
Украина получила от Чехии симулятор F-16 для обучения летчиков
Общество
Четыре жителя Донецка пострадали при обстреле со стороны ВСУ
Политика
Песков заявил о неверной интерпретации NYT его слов про выборы 2024 года
Мир
Беспилотники коалиции США дважды опасно сближались с Су-35 ВКС РФ в Сирии
Мир
В Нью-Йорке проходит акция против финансирования и вооружения Украины
Мир
В Джидде представили альтернативный план по Украине
Армия
Добровольцам отряда «Барс-12» вручили награды на передовой
Общество
Максимальная температура воздуха в Москве 6 августа достигла +31,4 градуса
Общество
Российские школьники воссоздали реальную карту СВО в Minecraft
Происшествия
Четыре человека погибли в массовом ДТП на трассе в Краснодарском крае
Происшествия
При пожаре в частном доме в Новой Москве погибла женщина
Спорт
«Динамо» впервые с 2014 года обыграло «Зенит» на выезде в чемпионате России
Спорт
«Балтика» победила «Факел» в матче третьего тура чемпионата России
Сюжет:

Максимальная температура воздуха в Москве 6 августа достигла +31,4 градуса

0
Фото: ИЗВЕСТИЯ/Константин Кокошкин
Читать iz.ru в yandexzen yandexnews
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

В Москве в воскресенье, 6 августа, максимальная температура воздуха достигла отметки +31,4 градуса. Об этом сообщил ведущий специалист центра погоды «Фобос» Михаил Леус в своем Telegram-канале.

Леус уточнил, что максимальная температура воздуха +31,4 градуса была зафиксирована на метеостанции ВДНХ. Это самый высокий показатель с начала лета, отмечает телеканал «360».

«С большой долей вероятности можно говорить о том, что это значение станет самым высоким за всё нынешнее лето», — отметил синоптик.

По словам Леуса, в Московской области жарче всего было в Электростали, где столбики термометров добрались до отметки +32,6 градуса, а также в Клину, Можайске и Михнево, где температура воздуха достигла +32,4 градуса.

Специалист подчеркнул, что уже в понедельник, 7 августа, температура воздуха начнет постепенно понижаться.

Разогретое лето: на Россию надвигается аномальная жара
Каким регионам грозит засуха и пожары

Также 6 августа телеканал «Москва 24» сообщил, что температурный рекорд 2010 года так и не был побит. Тогда в этот день в столице установилась жара на уровне 37,3 градуса. В 2022 году воздух в Москве прогрелся до +31,7 градуса, пишет сайт kp.ru.

Ранее в этот день научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд сообщил, что установившаяся в столице жара уже побила два температурных рекорда. По его словам, в пятницу, 4 августа, в столице была зафиксирована самая высокая средняя суточная температура, в субботу — самая высокая температура воздуха с начала года, пишет «Ридус».

4 августа Вильфанд в беседе с телеканалом «Звезда» объяснил, что аномальная жара связана с установлением высокого давления, из-за которого небо очищается от облаков и солнечные лучи более длительное время «поджаривают» подстывающую поверхность.

Специалист добавил, что уже в среду, 9 августа, в столице температурный фон составит 23–25 градусов, а к концу недели вернется к 18–23 градусам. Также ожидаются кратковременные дожди, пишет НСН.

Прямой эфир
Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Меню
Реклама
Подписка на газету
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2023