Ученые установили влияние сахарозаменителей на фигуру

Ученые из Университета Миннесоты (США) установили, что искусственные подсластители связаны с увеличением жировых отложений. Результаты исследования были опубликованы в журнале International Journal of Obesity.

Специалисты изучали употребление людьми пищевых продуктов на протяжении 20 лет. В результате было обнаружено, что длительное потребление аспартама (популярного сахарозаменителя) приводит к увеличению запасов жира на животе и в мышцах.

Отмечается, что Всемирная организация здравоохранения предупреждала о потенциальном риске аспартама для здоровья. В связи с этим результаты исследования подчеркивают необходимость поиска альтернатив сахарозаменителям в продуктах питания и напитках.

Также ученые указали, что требуется провести дополнительные исследования для лучшего понимания взаимосвязи между потреблением искусственных подсластителей и увеличением жировых отложений.

Ранее, 2 августа, врач-диетолог и нутрициолог клиники Biogena Татьяна Семенова рассказала, что стоит с осторожностью относиться к сахарозаменителям. Они могут оказывать влияние на здоровье кишечника и метаболизм, а также усиливать тягу к еде и резистентность к инсулину, что является предвестником диабета второго типа.