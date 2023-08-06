Очевидец рассказал о первых минутах после ДТП с погибшим ребенком в Москве

Очевидец ДТП в столице, в котором погиб семилетний мальчик, рассказал 6 августа «Известиям», что происходило в первые минуты после аварии.

Матвей сообщил, что живет рядом с местом происшествия, поэтому одним из первых прибежал на место ДТП.

«Услышал звук удара, после удара звук жужжащих тормозов, а затем женские крики. Уже понял, что что-то не так, прибежал сюда, увидел, как на остановке лежит уже усопший мальчик и рядом крутится мужчина в синей одежде. Бегает туда-сюда, за голову хватается. Я быстро сфотографировал человека и машину, после чего передал все данные сотрудникам полиции, ГИБДД», — рассказал мужчина.

Он добавил, что мальчики гуляли без сопровождения взрослых. Во время того, как они переходили дорогу по пешеходному переходу, Skoda Yeti сбила маленького мальчика.

ДТП на Кронштадтском бульваре произошло ранее в этот день. Водитель иномарки сбил несовершеннолетнего, когда тот переходил дорогу по пешеходному переходу. Позднее в МВД уточнили, что ребенок переходил дорогу на разрешающий сигнал светофора.

После аварии водитель выбежал из машины и попытался помочь пострадавшему. Когда ему не удалось этого сделать, он скрылся с места аварии. Ребенок скончался от полученных травм, так и не приходя в сознание. Как выяснили «Известия», мужчина был пьян в момент ДТП.

Возбуждено уголовное дело о нарушении правил дорожного движения, сопряженное с оставлением места его совершения, повлекшее по неосторожности смерть человека (п. «б» ч. 4 ст. 264 УК РФ). Водитель был задержан.