Эксперты Мосприроды заметили семью редких чибисов у реки Ржавки в Москве

Семью краснокнижных чибисов заметили специалисты Мосприроды у реки Ржавки в Москве. Об этом в воскресенье, 6 августа, сообщается на сайте столичной мэрии.

По словам экспертов, «пара этих редких пернатых взволнованно перекликалась друг с другом: вероятно, самец подавал самке условный сигнал», отмечает «Москва 24».

Отмечается, что птицы после возвращения с зимовки начинают создавать семьи, а также выбирать места для выведения потомства. Чаще всего ими становятся поля, луга, пустыри, другие открытые пространства. Гнездо чибисы формируют на земле, не маскируя его. Обычная кладка насчитывает четыре птенца, уточняет телеканал «360». При угрозе они прогоняют врага и кружат над ним, издавая громкие звуки. Питаются чибисы жуками, личинками, беспозвоночными, сообщает агентство городских новостей «Москва».

Внешне эти птицы отличаются черным клювом, хохолком из длинных узких перьев и голосом. В народе чибисов называют луговкой или пигалицей.

4 августа полицейские в Геленджике по публикации в Сети установили место проведения фотосессии с птицами, занесенными в Красную книгу РФ и Краснодарского края. У фотографа изъяли беркута и орлана-белохвоста. Ветеринары дадут оценку состоянию здоровья спасенных птиц.