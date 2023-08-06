При пожаре в частном доме в Новой Москве погибла женщина
В результате пожара в частном доме в Новой Москве погибла женщина. Об этом 6 августа сообщила столичная прокуратура в своем Telegram-канале.
Возгорание частного домовладения произошло в деревне Говорово поселения Московский.
На месте происшествия продолжают работать сотрудники правоохранительных органов. Причина возгорания устанавливается, будет проведена пожарно-техническая экспертиза.
Накануне в результате возгорания на проспекте Мира в Москве погиб мужчина. В пресс-службе столичной прокуратуры уточнили, что площадь пожара составила 30 кв. м. По предварительной информации, инцидент мог произойти из-за возгорания личных вещей одного из жильцов дома.