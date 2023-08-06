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«Балтика» победила «Факел» в матче третьего тура чемпионата России

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Фото: РИА Новости/Виталий Невар
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Калининградский футбольный клуб «Балтика» обыграл «Факел» из Воронежа в матче третьего тура Российской премьер-лиги (РПЛ). Игра завершилась со счетом 2:1. Матч состоялся на стадионе «Ростех Арена» в Калининграде 6 августа.

На восьмой минуте автогол забил Василий Черов из воронежского клуба. Спустя шесть минут футболист «Факела» Вячеслав Якимов сравнял счет. Победу «Балтике» принес Тамерлан Мусаев на 48-й минуте.

Калининградский клуб впервые с 1998 года победил в высшем российском дивизионе, отмечает «Газета.Ru».

13 августа «Балтика» сыграет в Москве со столичным «Динамо». В этот же день «Факел» встретится в Санкт-Петербурге с «Зенитом».

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Ранее, 30 июля, московский «Локомотив» обыграл воронежский клуб. Матч закончился со счетом 4:1. У «Факела» отличился форвард Евгений Марков.

На следующий день столичный «Спартак» победил в матче с «Балтикой» со счетом 2:1.

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