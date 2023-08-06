Запад создает военный союз для вторжения на Украину. Об этом заявил экс-советник главы Пентагона полковник Дуглас Макгрегор в воскресенье, 6 августа.

«Коалиция добровольцев — это то, что мы сейчас наблюдаем. Это очень опасная ситуация, потому что Россия сильна как никогда, а мы — нет», — сказал он на своем YouTube-канале.

Согласно мнению Макгрегора, в коалицию войдут Польша и Литва, эти страны сыграют ключевую роль. По его словам, если эти государства не смогут оккупировать западную часть украинской территории, им, вероятно, помогут США.

Еще в конце июля президент РФ Владимир Путин отметил, что Польша рассчитывает сформировать некую коалицию «под зонтиком НАТО», напрямую вмешаться и «оторвать кусок пожирнее» на Украине. Глава государства поручил директору Службы внешней разведки (СВР) России отслеживать планы Варшавы в отношении Киева.

Ранее, 11 июля, официальный представитель МИД России Мария Захарова подчеркнула, что Польша не заинтересована в присоединении Украины к НАТО, потому что она может претендовать на присвоение украинских территорий.

В апреле Нарышкин также заявил, что польское правительство ждет удачного момента, чтобы получить контроль над западными украинскими территориями.

Спецоперация по защите Донбасса, о начале которой президент России объявил 24 февраля 2022 года, продолжается. Решение было принято на фоне обострения ситуации в регионе из-за обстрелов со стороны украинских военных.