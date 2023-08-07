Сервис полезных решений для предпринимателей запустили в столице

В Москве начал работать новый сервис для бизнеса «Деловые партнеры», позволяющий на льготных условиях воспользоваться полезными бизнес-решениями, например, услугами патентных бюро и сервисов автоматизации маркетинга. Об этом сообщила заммэра Москвы Наталья Сергунина.

«На этой площадке партнеры Московского инновационного кластера предлагают свои продукты, услуги и инфраструктуру на льготных условиях или бесплатно. Здесь можно найти инструменты для эффективного продвижения товаров, проведения конференций и оптимизации бизнес-процессов», — рассказала Наталья Сергунина.

Например, пользователи могут в течение 6 месяцев бесплатно пользоваться лицензионной версией цифровой платформы для управления предприятием. Она включает в себя групповые аудио- и видеозвонки, корпоративный мессенджер, календарь и доска задач с мониторингом сроков и статуса выполнения.

Патентные бюро предлагают скидки на комплекс услуг по получению патента, регистрации товарного знака и защите авторских прав. Юридическая служба поможет с составлением исков, претензий и иных правовых документов на льготных условиях. Также доступны консультации по участию в госзакупках и прохождению налоговых проверок.

Посмотреть каталог и узнать больше можно на платформе Московского инновационного кластера i.moscow.