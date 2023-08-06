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«Известия» показали оборону отряда «Барс-12» под Белогоровкой в ЛНР

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Фото: ИЗВЕСТИЯ
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Корреспондент «Известий» Алексей Полторанин 6 августа показал, как добровольческий отряд «Барс-12» держит оборону в районе Белогоровки в Луганской Народной Республике (ЛНР).

Военнослужащий с позывным Машук рассказал, что бойцы круглосуточно ведут наблюдение за противником и вместе с другими подразделениями выдавливают врага из поселка. Он подчеркнул, что победа РФ неизбежна.

«По последним данным, противник отступает, все-таки мы его выдавливаем со своих позиций», — добавил корреспондент.

Журналист отметил, что у бойцов есть глубокие окопы на позициях, где можно встать в полный рост. На месте установлены стрелковые ячейки, откуда ведется огонь по украинским войскам.

Помимо этого один из бойцов отряда рассказал о примете: если кошки прячутся — значит, будет обстрел. По его словам, «с хороших мест кошки не уходят».

Также Полторанин указал, что Вооруженные силы Украины (ВСУ) продолжают использовать запрещенные кассетные боеприпасы.

«Наша артиллерия активизируется по позициям украинских боевиков. Слышно, как работают наши минометы», — добавил корреспондент.

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Накануне в Минобороны РФ заявили, что российские силы на купянском направлении освободили от украинских боевиков Новоселовское в Луганской Народной Республике. Отмечалось, что работу провела западная группировка войск.

В тот день «Известия» также показали работу добровольческого отряда «Барс-12» в ЛНР. Один из российских военнослужащих отметил, что они ведут огонь из миномета, что становится для ВСУ «просто мясорубкой».

Специальная операция по защите Донбасса, о начале которой президент России Владимир Путин объявил 24 февраля 2022 года, продолжается. Решение было принято на фоне обострения ситуации в регионе из-за обстрелов со стороны украинских военных.

Больше актуальных видео и подробностей о ситуации в Донбассе смотрите на телеканале «Известия».

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