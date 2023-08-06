Генконсульство РФ в Анталье прокомментировало депортацию двух россиян

Официального уведомления от властей Турции о задержании, аресте и депортации двух россиян не было, обращений от граждан в связи с этим также не поступало. Об этом 6 августа рассказали «Известиям» в генконсульстве РФ в Анталье.

Накануне газета DHA сообщила, что турецкие власти депортировали двух граждан РФ за незаконный бизнес по сдаче водных скутеров. Уточнялось, что четыре россиянина сдавали их в аренду иностранцам по €320 за три часа.

«Официальное уведомление турецких властей о задержании, аресте и депортации российских граждан в связи с упомянутым в масс-медиа инцидентом в генконсульство не поступало. Обращения российских граждан с жалобами на задержание в этой связи также не зафиксированы», — говорится в ответе диппредставительства.

В генконсульстве России обратили внимание на то, что депортации могут подвергаться иностранные граждане за несоблюдение паспортно-визового режима и административные правонарушения.

Отмечается, что ежемесячно в консульском округе насчитываются десятки подобных случаев.

В марте посольство России в Индонезии сообщило «Известиям», что четырех россиян депортировали с Бали за нарушение иммиграционного законодательства.

Кроме того, в том же месяце стало известно, что россиянина выдворили из Индонезии, после того как он сфотографировался со спущенными до щиколоток штанами на вершине горы Агунг.