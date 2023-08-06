Газзаев поделился воспоминаниями о Мандрыкине и его пике карьеры

Бывший главный тренер ЦСКА и «Алании» Владикавказ Валерий Газзаев выразил соболезнования в связи со смертью экс-вратаря клуба и сборной РФ по футболу Вениамина Мандрыкина. Он поделился своими воспоминаниями о нем с «Известиями» 6 августа.

«Я хочу выразить самые, самые искренние и глубокие соболезнования родным и близким. Вениамин очень был талантливый спортсмен и совсем еще молодым, 16–17 лет еще даже не было, он играл в составе уже чемпионской «Алании», потом в сборной национальной, потом играл долгое время за ЦСКА», — сказал Газзаев.

Он также вспомнил, как Мандрыкин завоевал Кубок УЕФА, как народ и болельщики тепло встречали футболиста во Владикавказе.

«Он оставил след, огромный след в своей спортивной карьере», — подчеркнул Газзаев и передал соболезнования в связи с трагедией близким и семье спортсмена.

Мандрыкин скончался на 42-м году жизни 6 августа.

Его сестра Жанна Мандрыкина рассказала «Известиям», что причиной смерти футболиста стала остановка сердца. По ее словам, он долго болел, в последнее время его состояние ухудшилось и случился инфаркт. Врачи ничем не смогли ему помочь.

В 2010 году Мандрыкин попал в ДТП в Брянске. В результате у него произошел перелом позвоночника, с тех пор футболист был прикован к кровати.

За свою спортивную карьеру Мандрыкин выступал за ЦСКА, «Аланию», «Томь», «Ростов» и «Динамо» Брянск. В 2005 году завоевал Кубок УЕФА. Он три раза становился обладателем Суперкубка России и четыре раза выигрывал Кубок.