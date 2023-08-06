WSJ сообщила о провале санкций против российских бизнесменов

Стратегия Запада с введением санкций в отношении российских бизнесменов и их семей оказалась неэффективной. Об этом 6 августа пишет американская газета The Wall Street Journal.

Как отмечают авторы материала, санкции показали свою неэффективность, поскольку немногие российские миллиардеры публично осудили конфликт на Украине или продали свои российские активы.

«Санкции болезненны для них [бизнесменов] и их семей, но они на самом деле неэффективны с точки зрения политики», — пишет издание со ссылкой на эксперта.

Евросоюз ввел 11-й пакет антироссийских санкций 23 июня. Новые ограничения нацелены в основном на борьбу с обходом уже существующих санкций и направлены против 87 российских компаний.

Как отмечал в беседе с «Известиями» сенатор Совета Федерации Сергей Цеков, вводя новые санкции, ЕС показывает, что предыдущие меры не приносят результата.

7 июня президент России Владимир Путин поблагодарил руководителей и коллективы компаний за проделанную работу по преодолению тяжелых последствий нелегитимных санкций. Глава государства вместе с тем призвал сосредоточиться в сложившихся условиях на достижении технологического и финансового суверенитета, совершенствовании инфраструктуры, а также на снижении неравенства и бедности.

Страны Запада усилили санкционное давление на Россию в связи с проведением спецоперации по защите Донбасса. Решение о ее начале было объявлено 24 февраля 2022 года на фоне обострения ситуации в регионе из-за украинских обстрелов.