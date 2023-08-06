Задержан один из участников нападения на инвалида СВО в Забайкалье

Полицейскими Забайкальского края 6 августа задержан один из участников нападения на участника спецоперации на Украине в селе Нерчинский Завод.

Сотрудники межмуниципального отдела МВД России «Газимуро-Заводский» доставили в отделение полиции 27-летнего мужчину, который подозревается в нападении на местного жителя, говорится в сообщении.

В отношении него расследуются уголовные дела по факту умышленного причинения легкого вреда здоровью (ст. 115 УК РФ) и уничтожения имущества из хулиганских побуждений (ч. 2 ст. 167 УК РФ).

5 августа в селе Нерчинский Завод в местном кафе произошел конфликт между местными жителями и участником специальной военной операции (СВО). В результате мужчина получил телесные повреждения, а его автомобиль был поврежден.

Как сообщил губернатор Забайкальского края Александр Осипов, по отношению к бойцу СВО стали проявлять агрессию лица, находящиеся в состоянии алкогольного опьянения. При этом ряд СМИ сообщили, что избитый мужчина является инвалидом, потерявшим ногу в ходе боевых действий.

Было возбуждено два уголовных дела, также в краевом МВД отметили, что может быть возбуждено и третье дело о дискредитации Вооруженных сил (ВС) РФ (ст. 280.3 УК РФ). Другие обстоятельства случившегося выясняются, ведется расследование.