Обнаруженный объект у берегов Севастополя оказался не миной

Обнаруженный объект в районе пляжа «Любимовка» в Севастополе оказался не дрейфующей миной. Об этом сообщил губернатор города Михаил Развожаев в воскресенье, 6 августа.

Ранее в этот день он заявил о морской мине на расстоянии менее 100 м от берега. Он также сообщил об оповещении всех спецслужб флота.

«Оказалось, что тревога ложная и это — не мина», — написал он в своем Telegram-канале.

Развожаев также поблагодарил спецслужбы за бдительность и отметил, что в городе сейчас всё спокойно.

Накануне в морской зоне Севастополя был обнаружен надводный беспилотник. Как сообщил губернатор города, эвакуации с пляжей не потребовалось, дрон был уничтожен.