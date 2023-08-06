Поздняков назвал призывы Украины отстранить российскую саблистку глупостью

Требование Верховной рады Украины дисквалифицировать российскую саблистку Анну Смирнову говорит о некомпетентности и глупости людей, которые его выдвинули. Об этом 6 августа заявил глава Олимпийского комитета России Станислав Поздняков.

Таким образом он отреагировал на сообщение о том, что комитет по вопросам молодежи и спорта Верховной рады Украины принял проект обращения к Международному олимпийскому комитету (МОК) и Международной федерации фехтования (FIE) с требованием пожизненно дисквалифицировать Смирнову за якобы провокационные действия во время ее поединка с украинкой Ольгой Харлан на чемпионате мира в Милане.

«Любая политическая организация, к которым относится и Верховная рада, может призывать к чему угодно. Никакой юрисдикции по отношению к автономной спортивной организации у нее нет. То, что подобные призывы возникают, показывает лишь некомпетентность и глупость людей, которые принимают это решение», — сказал Поздняков журналистам.

Ранее, 27 июля, украинка Ольга Харлан не пожала руку Смирновой после поединка 1/32 финала на соревнованиях в Милане. Представительница Украины выиграла со счетом 15:7, после чего выставила саблю вперед и не подпустила россиянку к себе.

Позже судья принял решение о дисквалификации украинки в личном турнире. В тот день Харлан должна была встретиться в 1/16 финала с болгаркой Йоаной Илиевой, однако поединок не состоялся, и представительница Болгарии автоматически прошла в 1/8 финала.

На следующий день Харлан заявила, что не сожалеет о своем поступке, подчеркнув, что гордится им и сделала бы это еще тысячу раз.

Согласно правилам FIE, после поединка спортсмены должны обменяться рукопожатиями. Если один или оба фехтовальщика отказываются выполнять правила, поединок не будет считаться завершенным. В этом случае рефери может наказать виновных вплоть до дисквалификации. FIE после инцидента с участием Харлан и Смирновой решила отменить пункт правил об обязательном рукопожатии фехтовальщиков по окончании поединка.