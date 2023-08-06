Девять человек пострадали в ДТП на перевале на Алтае

На Семинском перевале на Алтае в результате ДТП пострадали девять человек. Об этом 6 августа сообщили в пресс-службе ГИБДД по региону.

Уточняется, что авария произошла из-за столкновения легкового автомобиля с микроавтобусом.

«Инспекторы недоступны, это Семинский перевал, связи там нет», — сказали ТАСС в пресс-службе ведомства.

Ранее в этот день сообщилось о двух погибших водителях при столкновении фур в Красноярском крае. Авария произошла на трассе Алтай — Кузбасс. Грузовые машины столкнулись лоб в лоб.