Более 30 человек погибли при сходе поезда с рельсов в Пакистане
На юго-востоке Пакистана десять вагонов поезда сошли с рельсов, не менее 30 человек погибли, 80 — пострадали. Об этом сообщает 6 августа GEO News.
Телеканал уточняет, что к месту происшествия направляются спасательные поезда, режим ЧС введен в ближайших больницах.
Инцидент произошел в провинции Синд около города Навабшах. Отмечается, что в настоящее время девять из десяти вагонов убраны, раненые и погибшие, которые застряли в них, извлечены.
Причина произошедшего не уточнялась.
Ранее, 31 июля, погиб человек в результате схода железнодорожного состава с рельсов на переезде между городами Амхерст и Садан в штате Техас (США). Согласно имеющейся информации, инцидент произошел из-за столкновения поезда с грузовиком. Водитель автомобиля скончался по пути в больницу.