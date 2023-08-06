Более 30 человек погибли при сходе поезда с рельсов в Пакистане

На юго-востоке Пакистана десять вагонов поезда сошли с рельсов, не менее 30 человек погибли, 80 — пострадали. Об этом сообщает 6 августа GEO News.

Телеканал уточняет, что к месту происшествия направляются спасательные поезда, режим ЧС введен в ближайших больницах.

Инцидент произошел в провинции Синд около города Навабшах. Отмечается, что в настоящее время девять из десяти вагонов убраны, раненые и погибшие, которые застряли в них, извлечены.

Причина произошедшего не уточнялась.

Ранее, 31 июля, погиб человек в результате схода железнодорожного состава с рельсов на переезде между городами Амхерст и Садан в штате Техас (США). Согласно имеющейся информации, инцидент произошел из-за столкновения поезда с грузовиком. Водитель автомобиля скончался по пути в больницу.