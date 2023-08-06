Восстановление поврежденного ударом ВСУ газопровода под Геническом займет до 1,5 дня

Восстановление газопровода под Геническом в Херсонской области, поврежденного в результате удара Вооруженных сил Украины (ВСУ), займет до полутора дней максимум. Об этом 6 августа сообщил врио губернатора региона Владимир Сальдо в эфире телеканала «Россия 24».

По его словам, специалисты и военные инженеры ведут осмотр газопровода.

«Смотрят, что нужно сделать, чтобы быстрее восстановить газоснабжение. Если там повреждения незначительные, как сейчас мне докладывают, то это займет максимум один день. Если значительные, тогда полтора дня», — уточнил Сальдо.

Он добавил, что возникший пожар на газопроводе в результате удара ликвидирован.

«Какое-то время нужно будет для того, чтобы восстановить газоснабжение именно в сторону Геническа, потому что более 20 тыс. жителей, которые получали газ, остались без газа», — отметил Сальдо.

При этом на Чонгарском мосту между Херсонской областью и Крымом после обстрела ВСУ образовались три пробоины, несущие конструкции строения не повреждены. Врио губернатора региона подчеркнул, что движение по мосту через пролив Тонкий, соединяющий Геническ и Арабатскую стрелку, будет восстановлено к концу дня.

Между тем в минтрансе полуострова Крым сообщили, что работа пропускного пункта «Джанкой» после атаки на Чонгарский мост временно приостановлена.

Ранее в этот день украинские войска нанесли удар по поселку Чонгар и Чонгарскому мосту в Херсонской области с помощью ракет Storm Shadow.

Также в этот день Сальдо сообщил об обстреле ВСУ моста через пролив Тонкий. По его словам, почти все снаряды были сбиты системой противовоздушной обороны (ПВО). Однако в результате атаки был ранен один мирный житель и поврежден газопровод.

Кроме того, в этот день в результате обстрела Горностаевки в Херсонской области со стороны украинских боевиков погибли два мирных жителя.

Специальная операция по защите Донбасса, о начале которой президент России Владимир Путин объявил 24 февраля 2022 года, продолжается. Решение о ее проведении было принято на фоне обострения ситуации в регионе из-за обстрелов со стороны украинских военных.

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