Реклама
Прямой эфир
Мир
Работа ветки нефтепровода «Дружба» возобновится 8 августа
Мир
Мэр Тбилиси сообщил о полном уничтожении курорта Шови из-за оползня
Армия
Пушилин наградил звездами Героя ДНР разгромивший колонну ВСУ экипаж танка
Спорт
На Играх стран СНГ в Белоруссии разыграют новый комплект медалей
Происшествия
В подмосковном Дмитрове загорелась фабрика по производству спорттоваров
Общество
Воскресенье стало самым жарким днем с начала лета в Москве
Мир
Маск анонсировал прямую трансляцию поединка с Цукербергом в соцсети X
Армия
В МО РФ сообщили об ударе по авиабазам ВСУ в Хмельницкой и Ровенской областях
Происшествия
Собянин сообщил об уничтожении летящего к Москве беспилотника силами ПВО
Мир
Сильнейший шторм обрушился на ОАЭ
Спорт
Российские летчики установили новый рекорд в фигурах высшего пилотажа
Происшествия
Два человека погибли при столкновении фур в Красноярском крае
Политика
Песков заявил об отсутствии оснований для мирного соглашения с Украиной
Сюжет:

Восстановление поврежденного ударом ВСУ газопровода под Геническом займет до 1,5 дня

Сальдо: восстановление газопровода под Геническом займет до полутора дней
0
Фото: ИЗВЕСТИЯ/Николай Сиденков
Читать iz.ru в yandexzen yandexnews
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Восстановление газопровода под Геническом в Херсонской области, поврежденного в результате удара Вооруженных сил Украины (ВСУ), займет до полутора дней максимум. Об этом 6 августа сообщил врио губернатора региона Владимир Сальдо в эфире телеканала «Россия 24».

По его словам, специалисты и военные инженеры ведут осмотр газопровода.

«Смотрят, что нужно сделать, чтобы быстрее восстановить газоснабжение. Если там повреждения незначительные, как сейчас мне докладывают, то это займет максимум один день. Если значительные, тогда полтора дня», — уточнил Сальдо.

Он добавил, что возникший пожар на газопроводе в результате удара ликвидирован.

«Какое-то время нужно будет для того, чтобы восстановить газоснабжение именно в сторону Геническа, потому что более 20 тыс. жителей, которые получали газ, остались без газа», — отметил Сальдо.

При этом на Чонгарском мосту между Херсонской областью и Крымом после обстрела ВСУ образовались три пробоины, несущие конструкции строения не повреждены. Врио губернатора региона подчеркнул, что движение по мосту через пролив Тонкий, соединяющий Геническ и Арабатскую стрелку, будет восстановлено к концу дня.

Между тем в минтрансе полуострова Крым сообщили, что работа пропускного пункта «Джанкой» после атаки на Чонгарский мост временно приостановлена.

Вопрос без опасности: Путин призвал оперативно помогать пострадавшим от обстрелов
И попросил не затягивать с восстановительными работами на территории приграничных регионов

Ранее в этот день украинские войска нанесли удар по поселку Чонгар и Чонгарскому мосту в Херсонской области с помощью ракет Storm Shadow.

Также в этот день Сальдо сообщил об обстреле ВСУ моста через пролив Тонкий. По его словам, почти все снаряды были сбиты системой противовоздушной обороны (ПВО). Однако в результате атаки был ранен один мирный житель и поврежден газопровод.

Кроме того, в этот день в результате обстрела Горностаевки в Херсонской области со стороны украинских боевиков погибли два мирных жителя.

Специальная операция по защите Донбасса, о начале которой президент России Владимир Путин объявил 24 февраля 2022 года, продолжается. Решение о ее проведении было принято на фоне обострения ситуации в регионе из-за обстрелов со стороны украинских военных.

Больше актуальных видео и подробностей о ситуации в Донбассе смотрите на телеканале «Известия».

Прямой эфир
Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Меню
Реклама
Подписка на газету
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2023