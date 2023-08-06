В Белгородской области возбудили дело после убийства 15-летней школьницы

В Белгородской области возбудили уголовное дело после убийства 15-летней школьницы. Об этом сообщает Следственный комитет (СК) РФ в воскресенье, 6 августа.

«Возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 105 УК РФ («Убийство»)», — говорится в Telegram-канале ведомства.

Школьница пропала 4 августа. По версии следствия, она вышла погулять и не вернулась. Когда нашли ее тело, на нем были обнаружены следы насильственной смерти.

В настоящее время устанавливаются личности, причастные к убийству девочки.

Ранее в этот день источник «Известий» сообщил, что ее тело нашли на территории кладбища в поселке Разумное. Все выходные ее искали сотрудники правоохранительных органов и волонтеры.