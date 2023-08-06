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Работа ветки нефтепровода «Дружба» возобновится 8 августа

PERN: работа нитки нефтепровода «Дружба» возобновится 8 августа
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Фото: ТАСС/dpa/Patrick Pleul
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Работа ветки нефтепровода «Дружба», по которому прокачивается нефть в Германию, будет возобновлена 8 августа. Об этом сообщает 6 августа польский оператор «Дружбы» PERN.

«Службы PERN достигли поврежденного на западе участка трубопровода «Дружба» в районе Ходеч», — сообщает пресс-служба компании.

Отмечается, что в настоящее время ведутся ремонтные работы. Также привлечены пожарные службы.

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Утром этого дня компания PERN сообщила об отключении одной из веток нефтепровода «Дружба» из-за утечки на территории Польши. Вторая нитка нефтепровода продолжает работу. Продолжается расследование причин произошедшего ЧП.

В конце июня Евросоюз (ЕС) полностью запретил поставки сырой нефти из России в Польшу и Германию по северной ветке нефтепровода «Дружба». Ограничения являются частью 11-го пакета санкций альянса.

Трубопровод «Дружба» проходит по России до белорусского города Мозырь. Затем он разветвляется на две нитки: северную — в направлении Польши и Германии и южную — в Венгрию, Чехию, Словакию и Хорватию.

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