Работа ветки нефтепровода «Дружба» возобновится 8 августа

Работа ветки нефтепровода «Дружба», по которому прокачивается нефть в Германию, будет возобновлена 8 августа. Об этом сообщает 6 августа польский оператор «Дружбы» PERN.

«Службы PERN достигли поврежденного на западе участка трубопровода «Дружба» в районе Ходеч», — сообщает пресс-служба компании.

Отмечается, что в настоящее время ведутся ремонтные работы. Также привлечены пожарные службы.

Утром этого дня компания PERN сообщила об отключении одной из веток нефтепровода «Дружба» из-за утечки на территории Польши. Вторая нитка нефтепровода продолжает работу. Продолжается расследование причин произошедшего ЧП.

В конце июня Евросоюз (ЕС) полностью запретил поставки сырой нефти из России в Польшу и Германию по северной ветке нефтепровода «Дружба». Ограничения являются частью 11-го пакета санкций альянса.

Трубопровод «Дружба» проходит по России до белорусского города Мозырь. Затем он разветвляется на две нитки: северную — в направлении Польши и Германии и южную — в Венгрию, Чехию, Словакию и Хорватию.