Корреспондент «Известий» побывала в военном госпитале и показала работу врачей, которые работают с раненными во время специальной военной операции (СВО) по защите Донбасса российскими бойцами.

Как рассказал один из врачей госпиталя, одному из военных освободили сердце от сгустков крови, извлекли кусок гвоздя и ушили рану легочной артерии.

Другой боец рассказал, что попал в госпиталь в тяжелом состоянии. Его боевые товарищи вынесли его с поля боя на носилках, после чего он был эвакуирован.

Как отметила корреспондент «Известий», военный госпиталь оснащен всем необходимым оборудованием. В частности, отечественным компьютерным томографом, который позволяет выполнять все виды компьютерных исследований.

В конце июля «Известия» рассказали, как военные врачи извлекли из тела раненого бойца неразорвавшийся снаряд. Осколочно-фугасный снаряд был аккуратно извлечен. Военнослужащего перевели в другой госпиталь для восстановления и реабилитации.

Специальная операция по защите Донбасса, о начале которой президент России Владимир Путин объявил 24 февраля 2022 года, продолжается. Решение было принято на фоне обострения ситуации в регионе из-за обстрелов со стороны украинских военных.