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Песков заявил об отсутствии оснований для мирного соглашения с Украиной

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Фото: РИА Новости
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Оснований для мирного соглашения с Украиной в настоящее время нет, спецоперация в обозримом будущем продолжится. Об этом 6 августа заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

«Оснований для соглашения на данный момент нет. Мы продолжим операцию в обозримом будущем», — сказал он в беседе с газетой The New York Times.

Песков, отвечая на вопрос журналиста, указал, что Россия не собирается присоединять дополнительные территории Украины. Пресс-секретарь президента РФ подчеркнул, что страна лишь хочет контролировать свои территории, принадлежность которых зафиксирована в конституции.

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5 августа газета The New York Times сообщила, что президент Украины Владимир Зеленский признал давление на него союзников, чтобы он согласился пойти на переговоры с Россией. В статье говорилось, что, по мнению украинского президента, это будет нарастать в ближайшие месяцы.

Еще в конце июля Песков подчеркивал, что сейчас невозможно выйти к мирному урегулированию конфликта с участием киевского режима. Он отметил, что киевский режим не хочет и не может хотеть мира, пока его используют исключительно как инструмент в столкновении коллективного Запада с Россией.

Кроме того, 1 июля Зеленский заявил, что его страна будет готова к мирному диалогу только тогда, когда украинская армия выйдет к границам 1991 года. Границу от 24 февраля 2022-го он назвал контактной линией, а поэтому выход к ней не приведет к началу переговоров.

Последний раунд переговоров между Москвой и Киев состоялся в Стамбуле 29 марта 2022 года, которые длились около трех часов. Позже Украина официально отказалась от контактов с Россией.

Специальная операция по защите Донбасса, о начале которой президент России Владимир Путин объявил 24 февраля, продолжается. Решение было принято на фоне обострения ситуации в регионе из-за обстрелов со стороны украинских военных.

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