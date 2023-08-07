Может, стук в дверь: Серкан Болат по-русски и возвращение Victoria’s Secret

Никита Волков стал русским Серканом Болатом. В российской адаптации популярного турецкого сериала «Постучись в мою дверь» его персонажа будут звать Сергей. Шоу Victoria’s Secret возвращается после долгой паузы. Карди Би не будут предъявлять обвинения после того, как она швырнула микрофон в зрителя. «Известия» рассказывают о самом интересном из жизни знаменитостей на прошлой неделе.

Серкан Болат по-русски

Теперь официально: Никита Волков — новый Серкан Болат и краш российских поклонниц турдизи. А если точнее, актер сыграет главного героя в российской адаптации турецкого хита «Постучись в мою дверь». Звать его персонажа будут Сергей. До этого и поклонники, и пресса долго пытались угадать, кто воплотит его на экране. Подозревали Егора Крида, Евгения Чебаткова, Лео Канделаки и других. Нашей Эдой — по-русски Сашей — стала актриса Лиана Гриба.

Фото: Алексей Колпаков Никита Волков и Лиана Грибова

— Турецкий сериал я не смотрел, но был в курсе того, что происходит в индустрии, и знал о его популярности. Зато многие мои друзья, которым в принципе не близок такой жанр, посмотрели оригинальный сериал от начала до конца. Возможно, весь секрет в языке повествования, в легком юморе, простом монтаже. И всем хочется романтики. Что касается моего героя Сергея, то я думаю, что он подойдет на роль «мужчины мечты», как и Серкан. Но этот вопрос лучше будет задать зрительницам, — прокомментировал свое участие в нашумевшем проекте Никита Волков.

Называться российская адаптация будет так же, как и оригинальный сериал. Подружек главной героини сыграют Александра Тулинова, Юлия Серина и Екатерина Шумакова. Среди исполнителей других ролей — Максим Белбородов, Влад Соколовский, Лео Канделаки, Анна Невская и Екатерина Волкова.

Светские герои — с уткой по-пекински

Анна Тихомирова Фото: Вова Поло Ах Астахова Фото: Вова Поло Джанмария Сапия Фото: Вова Поло Кира Андреева Фото: Вова Поло Кристина Левиева Фото: Вова Поло Мария Те Фото: Вова Поло Милана Пич Фото: Вова Поло Павел Камин Фото: Вова Поло

3 августа герои светской хроники встретились за ланчем в новом франко-азиатском баре-бистро Rouge. Гостей угощали сетом кимчи, тартаром, вонтонами с креветкой, авторским салатом нисуаз с крабом, а кульминацией знакомства с кухней от потомственного шеф-повара Джанмарии Сапии стала утка по-пекински, приготовленная в дровяной печи на фруктовых дровах. Итальянец сам выходил к гостям, чтобы узнать, пришлись ли им по вкусу гастрономические изыски. Оценить меню пришли поэтесса Ирина Астахова, балерина Анна Тихомирова, светские обозреватели и блогеры.

Максим Фадеев нашел новую певицу

Продюсер и композитор некоторое время назад распустил своих артистов, чтобы сконцентрироваться на собственном творчестве. Пока некоторые бывшие подопечные не сдерживаются в оценках экс-наставника и автора песен, Максим Фадеев нашел артистку, с которой планирует сотрудничество.

Наталья Гордиенко — певица, актриса и заслуженная артистка Молдовы. Многим она известна как финалистка Евровидения 2006 и 2009 годов. А в 2021-м на конкурс певица отправилась с завсегдатаем Евровидения Филиппом Киркоровым. Песню Sugar, написанную им в соавторстве с Михаилом Гуцериевым и Димитрисом Контопулосом, до сих пор крутят на российских радиостанциях.

Фото: предоставлено gutserievmedia.ru Максим Фадеев и Наталья Гордиенко

Первым опытом сотрудничества с Максимом Фадеевым стала песня «На синих озерах», которую композитор написал с Гуцериевым.

— Я уже говорил, что не хочу работать с артистами по старой схеме, — подчеркнул Максим Фадеев. — С Наташей мы пока просто пишем песни. Но это точно не то, что было у меня раньше. Мне нравится то, что Наташа искренна — как артист и человек. Уже много раз говорил, что сегодня это не редкость, а ископаемое. Вижу в ней очень много черт, которые сегодня необходимы. В добрый путь!

В ближайшее время певица приступает к съемкам видео на песню «На синих озерах».

Сергей Сафронов решил стать певцом

Фокусники братья Сафроновы известны аудитории ловкостью рук и сопутствующими чудесами. Но старший из братьев Сергей решил попробовать себя в качестве артиста поющего.

Фото: пресс-служба артиста

— Сейчас записываю альбом с Максом Олейником, — рассказал Сергей «Известиям». — Скоро сможете оценить мои вокальные данные. А осенью отправляемся с братьями в тур по городам России с иллюзионным шоу.

Фото: пресс-служба артиста

Сафронов поделился и другой новостью: он купил квартиру в элитной новостройке. По случаю новоселья братья устроили шоу для соседей. На территории ЖК на берегу Москвы-реки Сафроновы представили грандиозное шоу «Море магии». Уютный внутренний двор превратился в масштабную площадку для массового веселья, со сладкой ватой и воздушной кукурузой, аниматорами для самых маленьких. А взрослые получили шанс познакомиться со своими соседями в неформальной обстановке.

Не на ту напали

За рубежом странная тенденция — бросать разные предметы в звезд на их концертах. В лицо певицы Биби Рексы прилетел телефон, в Пинк — прах матери поклонника. А на днях фанат плеснул своим напитком в Карди Би. Но рэперша такое терпеть не стала и в ответ швырнула в него микрофоном. В итоге мужчина обратился в полицию. Однако, как сообщает The Hollywood Reporter, обвинения ей предъявлены не будут.

Фото: соцсети

— Мы были уведомлены столичным полицейским управлением Лас-Вегаса о том, что в результате их расследования против Карди не будет выдвинуто никаких обвинений. От имени Карди мы выражаем признательность столичному полицейскому управлению Лас-Вегаса за добросовестное и оперативное решение этого вопроса, — приводит слова адвокатов певицы издание.

Тот самый микрофон в итоге выставили на аукцион, сообщил TMZ. Вырученные деньги планируют направить на благотворительность.

Ангелы возвращаются

Фото: victoriassecret.com

Показ Victoria’s Secret пройдет 26 сентября. Впервые после перерыва в несколько лет и череды скандалов. Его покажут на платформе Prime Video. Об этом пишет WWD. По данным издания, шоу будет не только модным событием, но и частично документальным фильмом, включающим в себя закулисные кадры и личные истории. Сообщается, что цель выпуска — возвышать и защищать женщин в глобальном масштабе. Приглашенным гостем станет певица Doja Cat.