Пожар в подмосковном Дмитрове увеличился до 1 тыс. кв. м

Площадь пожара в подмосковном Дмитрове в административном здании увеличилась до 1 тыс. кв. м. Об этом 6 августа сообщает МЧС России в Telegram-канале.

В ведомстве указали, что к тушению возгорания привлечены 68 человек и 14 единиц техники.

Прокуратура Московской области в Telegram-канале уточнила, что пожар начался в магазине спортивного инвентаря. Есть угроза распространения огня на расположенное рядом здание фабрики спортивных товаров.

Сообщается, что Дмитровская городская прокуратура контролирует установление обстоятельств и проверку по факту случившегося. Причины возгорания установят по результатам пожарно-технической экспертизы.

Сообщение о пожаре поступило в 13:00 в оперативно-дежурную смену ЦУКС. Уточнялось, что возгорание произошло в селе Синьково городского округа Дмитров.