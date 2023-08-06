Сестра футболиста Мандрыкина рассказала о его долгой болезни перед смертью

Сестра футболиста Вениамина Мандрыкина рассказала «Известиям» о долгой болезни брата перед смертью. Спортсмен скончался в воскресенье, 6 августа.

«Он долго болел. Особенно в последнее время его состояние утяжелилось. У него появились боли. Это инфаркт обширный», — поделилась она.

По ее словам, сегодня футболиста забрали в больницу, но, к сожалению, врачи ничем не смогли ему помочь.

«Его привезли в приемную. Там остановка сердца», — сказала сестра спортсмена.

О том, что бывший вратарь ЦСКА и сборной России по футболу Вениамин Мандрыкин скончался на 42-м году жизни, стало известно ранее в этот день. Об этом сообщила пресс-служба клуба. Там выразили соболезнования родным и близким футболиста.

В 2010 году он попал в ДТП в Брянске. В результате у футболиста произошел перелом позвоночника, с тех пор он был прикован к кровати.

За свою спортивную карьеру Мандрыкин выступал за ЦСКА, «Аланию», «Томь», «Ростов» и «Динамо» Брянск. В 2005 году завоевал Кубок УЕФА. Он три раза становился обладателем Суперкубка России и четыре раза выигрывал Кубок.