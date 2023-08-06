На Играх стран СНГ в Белоруссии разыграют новый комплект медалей

В Белоруссии 6 августа разыграют новый комплект наград на II Играх стран Содружества Независимых Государств (СНГ). О грандиозном празднике спорта, мира и дружбы рассказал корреспондент «Известий» Кирилл Воробьев.

В первых Играх стран СНГ участие принимали всего девять стран. На этот раз уже 22 сборных приехали в Минск. По словам журналиста, в стартах примут участие более 2 тыс. спортсменов, и не только из стран Содружества: представлено также дальнее зарубежье.

Вместе с тем тысячи болельщиков приехали, чтобы поддержать атлетов.

«Болели за всех одинаково, радовались за всех спортсменов», — отметила зрительница.

Помимо этого в деловой программе спортивного форума обсуждают будущие соревнования, уточнил Воробьев. Игры стран СНГ появились в ответ на международный политический беспредел в международном спорте, теперь подготовка и игр БРИКС. Такие старты полезны абсолютно всем — и именитым спортсменам, и тем, кто впервые соревнуется на подобных спортивных объектах, подчеркнул журналист.

«Надо ездить на все соревнования, тренироваться, не останавливаться и показывать свой высокий уровень», — выразила уверенность гимнастка, заслуженный мастер спорта России Арина Аверина.

«Сильный характер — яркая игра» — это девиз соревнований. На играх идет борьба за каждую медаль, но для всех это общий праздник спорта с большим будущим, отметил корреспондент «Известий».

5 августа состоялось открытие II Игр стран СНГ в Минске. Соревнования пройдут с 4 по 14 августа в 11 городах Белоруссии.

Как отметил президент России Владимир Путин Игры стран СНГ поспособствуют популяризации спорта и продвижению ценностей здорового образа жизни. Также глава государства подчеркнул, что нынешние соревнования расширили свою географию и смогли объединить тысячи людей.