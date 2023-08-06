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В РФ назвали бессмысленными переговоры по Украине до «мольбы Киева о пощаде»

Замглавы Совбеза Медведев: переговоры по Украине не нужны, пока Киев не начнет молить о пощаде
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Фото: РИА Новости/Алексей Майшев
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Переговоры по мирному урегулированию на Украине не нужны, пока Киев «не начнет молить о пощаде». Такое мнение высказал в воскресенье, 6 августа, заместитель главы Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев.

Комментируя встречу в Джидде, посвященную украинскому конфликту, он указал на то, что «всякие предложения о мире имеют шансы на успех при соблюдении трех ключевых условий». Первым условием, по мнению Медведева, является участие обеих сторон конфликта, вторым — учет исторического контекста, а третьим — учет текущих реалий.

При этом замглавы Совбеза указал на полное отсутствие всех этих условий на встрече в Саудовской Аравии.

«Страны Украины никогда не было до 1991 года. Она — осколок Российской империи.<…> (Сейчас) Украина находится в стадии полураспада, а часть ее территорий вернулась в Россию», — написал Медведев в своем Telegram-канале.

По его словам, тот посредник, который готов будет признать эти очевидные вещи, имеет шансы на успех, а «все прочие — никаких».

«Впрочем, и сами переговоры пока не нужны. Враг должен приползти на коленях, моля о пощаде», — отметил Медведев.

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5 августа Саудовская Аравия организовала встречу советников по национальной безопасности и представителей ряда стран для обсуждения украинского кризиса. РФ не была приглашена к переговорам.

Главный редактор журнала «Россия в глобальной политике» Федор Лукьянов в беседе с «Известиями» отметил, что переговоры в Джидде никакого влияния на урегулирование украинского конфликта иметь не будут. Страны-участники собираются для других целей. Так, например, Саудовская Аравия рассчитывает показать свою значимость на международной арене.

Сенатор от Крыма Ольга Ковитиди в свою очередь заявила, что отсутствие делегации России на переговорах в Джидде сводит на нет эффективность всего мероприятия, а представитель Кремля Дмитрий Песков указал на то, что сейчас невозможно выйти к мирному урегулированию конфликта с участием киевского режима. По его словам, предстоит до конца понять цели консультации и что организаторы планируют обсудить.

Последний раунд переговоров между Россией и Украиной прошел 29 марта 2022 года в Стамбуле. Он длился около трех часов. Позже Киев официально отказался от контактов с Москвой.

Специальная операция по защите Донбасса, о начале которой президент РФ Владимир Путин объявил 24 февраля 2022 года, продолжается. Решение было принято на фоне обострения ситуации в регионе из-за обстрелов со стороны украинских военных.

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