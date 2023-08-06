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WSJ узнала о новой позиции Киева по «мирному плану» Зеленского

WSJ: Киев в Джидде больше не настаивал на «мирном плане» Зеленского
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Фото: REUTERS/Sofiia Gatilova
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Киев на переговорах по мирному урегулированию конфликта на Украине в Джидде больше не настаивал на реализации «мирного плана» президента страны Владимира Зеленского. Об этом написала в субботу, 5 августа, газета The Wall Street Journal со ссылкой на неназванных европейских чиновников.

Как заметили авторы материала, участники консультаций «проявили больше стремления к достижению консенсуса».

По словам одного из еврочиновников, если ранее на переговорах в Копенгагене Украина настаивала на принятии своего «мирного плана», который основывался на полном выводе российских войск, то на встрече в Джидде таких заявлений не было.

«Украина больше не настаивала на принятии своего мирного плана, а другие страны не настаивали на том, чтобы Киев отказался от него», — говорится в статье.

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5 августа Саудовская Аравия организовала встречу советников по национальной безопасности и представителей ряда стран для обсуждения украинского кризиса. РФ не была приглашена к переговорам.

Как объяснил 3 августа «Известиям» главный редактор журнала «Россия в глобальной политике» Федор Лукьянов, переговоры в Джидде никакого влияния на урегулирование украинского конфликта иметь не будут. Страны-участники собираются для других целей. Так, например, Саудовская Аравия рассчитывает показать свою значимость на международной арене.

Сенатор от Крыма Ольга Ковитиди, в свою очередь, отметила что отсутствие делегации России на переговорах в Джидде сводит на нет эффективность всего мероприятия. Она подчеркнула, что это заведомо неосуществимый план, так как большинство стран придерживаются нейтральной позиции.

По словам сенатора, коллективный Запад, и США в частности, заинтересован не в том, чтобы найти мирный выход из ситуации, а в том, чтобы продавить свои условия под благовидным предлогом.

В конце июля официальный представитель Кремля Дмитрий Песков указал на то, что сейчас невозможно выйти к мирному урегулированию конфликта с участием киевского режима. По его словам, предстоит до конца понять цели консультации и что организаторы планируют обсудить.

В Стамбуле 29 марта прошлого года состоялся последний раунд переговоров между Россией и Украиной. Они длились около трех часов. Позже Киев официально отказался от контактов с Москвой.

Специальная операция по защите Донбасса, о начале которой президент РФ Владимир Путин объявил 24 февраля 2022 года, продолжается. Решение было принято на фоне обострения ситуации в регионе из-за обстрелов со стороны украинских военных.

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