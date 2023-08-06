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Воскресенье стало самым жарким днем с начала лета в Москве

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Фото: агентство городских новостей «Москва»/Ярослав Чингаев
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В воскресенье, 6 августа, в Москве зафиксирован самый жаркий день с начала лета — по данным главной столичной метеостанции на ВДНХ, температура воздуха к полудню составила +30,5 градуса. Об этом «Интерфаксу» сообщил представитель метеобюро.

«Сегодня в Москве самый жаркий день нынешнего лета, температура воздуха на ВДНХ впервые за сезон превысила +30 градусов. В центре города на улице Балчуг в 12:00 зафиксировано +31,1 градуса», — сказал он.

Представитель метеобюро отметил, что температурный рекорд дня в Москве — +37,3 градуса. Он был зафиксирован 6 августа 2010 года.

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По прогнозу Гидрометцентра, в Москве и Подмосковье ожидается до +34 градусов в воскресенье, 6 августа. Днем температура воздуха в столице будет варьироваться в диапазоне +32…+34 градуса, ночью столбики термометров опустятся до +18. В Московской области днем ожидается от +29 до +34 градусов, ночью температура понизится до +15.

Ранее, 5 августа, сообщалось, что в столице приняты дополнительные меры по обеспечению комфортного пребывания жителей города, поддержанию дорог в нормативном состоянии, а также по уходу за зелеными насаждениями.

Накануне глава прогностического центра «Метео» Александр Шувалов в беседе с «Известиями» сообщил, что выходные в столице будут самыми жаркими днями лета.

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