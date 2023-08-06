Реклама
Прямой эфир
Армия
В МО РФ сообщили об ударе по авиабазам ВСУ в Хмельницкой и Ровенской областях
Происшествия
Собянин сообщил об уничтожении летящего к Москве беспилотника силами ПВО
Мир
Сильнейший шторм обрушился на ОАЭ
Спорт
Российские летчики установили новый рекорд в фигурах высшего пилотажа
Происшествия
Два человека погибли при столкновении фур в Красноярском крае
Мир
В США указали на отсутствие смысла в продолжении контрнаступления ВСУ
Мир
Экс-советник Пентагона предрек скорый отказ США от Украины
Мир
В США назвали глупым заявление Британии о мешающих ВСУ кустах
Экономика
Белоусов заявил о готовности РФ к старту отрасли беспилотных авиационных систем
Армия
ВС РФ уничтожили около 100 боевиков ВСУ на краснолиманском направлении
Мир
В Германии призвали Берлин к нейтралитету в конфликте на Украине
Мир
Канада приостановит оказание финансовой помощи правительству Нигера
Мир
Трамп пообещал предотвратить третью мировую войну в случае переизбрания

Президент Украины заявил о новых кадровых чистках в рамках борьбы с коррупцией

Reuters: Зеленский анонсировал новые увольнения чиновников в рамках борьбы с коррупцией
0
Фото: REUTERS/Yves Herman
Читать iz.ru в yandexzen yandexnews
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что в стране продолжаться увольнения чиновников в рамках борьбы с коррупцией. Об этом 6 августа сообщает агентство Reuters.

«Мы продолжим избавляться от тех, кто привязан к своим старым привычкам и схемам, ослабляющим Украину десятилетиями», — приводит издание слова Зеленского.

Уточняется, что кадровые чистки должны начаться уже на следующей неделе. При этом конкретных имен президент Украины не назвал.

Агентство отмечает, что так Зеленский пытается произвести впечатление на своих западных партнеров.

Сериал и барабаны: почему на Украине не утихают коррупционные скандалы
Министр культуры рассказал о «волне недоразумения» и подал в отставку

Громкие кадровые перестановки в правительстве Украины и администрации президента страны Владимира Зеленского, связанные с коррупцией, прошли и в январе этого года. Со своих постов были сняты замминистра обороны Вячеслав Шаповалов, заместители министров развития общин и территорий Иван Лукеря и Вячеслав Негода, а также замминистра социальной политики Виталий Музыченко.

Прямой эфир
Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Меню
Реклама
Подписка на газету
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2023