Президент Украины заявил о новых кадровых чистках в рамках борьбы с коррупцией

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что в стране продолжаться увольнения чиновников в рамках борьбы с коррупцией. Об этом 6 августа сообщает агентство Reuters.

«Мы продолжим избавляться от тех, кто привязан к своим старым привычкам и схемам, ослабляющим Украину десятилетиями», — приводит издание слова Зеленского.

Уточняется, что кадровые чистки должны начаться уже на следующей неделе. При этом конкретных имен президент Украины не назвал.

Агентство отмечает, что так Зеленский пытается произвести впечатление на своих западных партнеров.

Громкие кадровые перестановки в правительстве Украины и администрации президента страны Владимира Зеленского, связанные с коррупцией, прошли и в январе этого года. Со своих постов были сняты замминистра обороны Вячеслав Шаповалов, заместители министров развития общин и территорий Иван Лукеря и Вячеслав Негода, а также замминистра социальной политики Виталий Музыченко.