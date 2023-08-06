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Трояновский отметил улучшение техники бокса Петровского перед боем с Джонсоном

Боксер Трояновский: Петровский набирает обороты в преддверии боя с Джонсоном
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Фото: ИЗВЕСТИЯ
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Чемпион мира по боксу по версиям IBF и IBO Эдуард Трояновский оценил боксерские навыки российского спортсмена Марка Петровского в преддверии его поединка с американцем Кевином Джонсоном. Мнением он поделился в воскресенье, 6 августа, с «Известиями».

По его словам, Петровский набирает обороты в профессиональном боксе, поскольку делает тщательную и качественную работу над ошибками, допущенными им в предыдущих поединках.

«С Марком знаком. <…> Могу сказать о нем только положительное. Тренируется постоянно, выступает, показывает неплохой результат, потихонечку набирает обороты среди профессионалов в боях по боксу», — сказал Трояновский.

Что касается стиля бокса, который Петровский демонстрирует в боях, то, по мнению Трояновского, это агрессивный стиль.

«Он больше такой агрессор, он идет первым номером, молотит, перемалывает, у него больше такая манера ведения — идти, бить, попадать. Промахнулся – идет дальше. Такой агрессор с хорошей физикой», — отметил боксер.

4 августа Петровский рассказал «Известиям» о своей подготовке к поединку. По словам российского спортсмена, когда он узнал, кто будет его соперником, то стал изучать бои американца. При этом Петровский подчеркнул, что Джонсон не является его кумиром, но у американца в активе 20 нокаутов, к бою надо отнестись серьезней.

Бой состоится 18 августа в рамках «Бойцовского клуба РЕН ТВ. Суперсерия» в Москве. Главным поединком вечера станет битва российского бойца смешанного стиля Вячеслава Дацика и спортсмена из Великобритании Оли Томпсона.

Приобрести билеты на вечер «Бойцовского клуба РЕН ТВ» можно по этой ссылке.

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