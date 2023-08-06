Реклама
Прямой эфир
Армия
В МО РФ сообщили об ударе по авиабазам ВСУ в Хмельницкой и Ровенской областях
Происшествия
Собянин сообщил об уничтожении летящего к Москве беспилотника силами ПВО
Мир
Сильнейший шторм обрушился на ОАЭ
Спорт
Российские летчики установили новый рекорд в фигурах высшего пилотажа
Происшествия
Два человека погибли при столкновении фур в Красноярском крае
Мир
В США указали на отсутствие смысла в продолжении контрнаступления ВСУ
Мир
Экс-советник Пентагона предрек скорый отказ США от Украины
Мир
В США назвали глупым заявление Британии о мешающих ВСУ кустах
Экономика
Белоусов заявил о готовности РФ к старту отрасли беспилотных авиационных систем
Армия
ВС РФ уничтожили около 100 боевиков ВСУ на краснолиманском направлении
Мир
В Германии призвали Берлин к нейтралитету в конфликте на Украине
Мир
Канада приостановит оказание финансовой помощи правительству Нигера
Мир
Трамп пообещал предотвратить третью мировую войну в случае переизбрания

ВСУ обстреляли из HIMARS хлебозавод в Токмаке Запорожской области

0
Фото: ТАСС/Дмитрий Ягодкин
Читать iz.ru в yandexzen yandexnews
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Вооруженные силы Украины (ВСУ) в ночь на 6 августа нанесли ракетный удар из РСЗО HIMARS по хлебозаводу, расположенному в Токмаке Запорожской области. Об этом сообщил врио губернатора региона Евгений Балицкий.

«Здание получило частичные разрушения, благо пострадавших нет», — написал Балицкий в своем Telegram-канале.

Он также рассказал, что около 6:00 в воскресенье на ореховском направлении в районе Малой Токмачки и Новопокровки подразделения ВС России вскрыли выдвижение группы противника и нанесли ей огневое поражение без поддержки техники.

«В семь утра другая группа противника без техники при поддержке артиллерии совершила попытку атаковать наши позиции в районе Старомайорского. На данный момент идет бой, противник несет потери», — добавил Балицкий.

Штурмовая качка: войска РФ провели успешные контратаки под Купянском
Наступление противника выдыхается, наши части берут инициативу в свои руки, полагают эксперты

До этого о неудачной попытке украинской штурмовой группы прорвать рубежи ВС РФ северо-восточнее Работино Балицкий сообщал 2 августа. Попытка также была остановлена российскими войсками.

Днем ранее он рассказал о перегруппировке ВСУ на ореховском направлении. Балицкий отметил тогда, что противник пытается формировать штурмовые группы из мобилизованных, не имеющих должной подготовки.

Специальная операция по защите Донбасса, о начале которой президент России Владимир Путин объявил 24 февраля 2022 года, продолжается. Решение было принято на фоне обострения ситуации в регионе из-за обстрелов со стороны украинских военных.

Больше актуальных видео и подробностей о ситуации в Донбассе смотрите на телеканале «Известия».

Прямой эфир
Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Меню
Реклама
Подписка на газету
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2023