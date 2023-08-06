ВСУ обстреляли из HIMARS хлебозавод в Токмаке Запорожской области

Вооруженные силы Украины (ВСУ) в ночь на 6 августа нанесли ракетный удар из РСЗО HIMARS по хлебозаводу, расположенному в Токмаке Запорожской области. Об этом сообщил врио губернатора региона Евгений Балицкий.

«Здание получило частичные разрушения, благо пострадавших нет», — написал Балицкий в своем Telegram-канале.

Он также рассказал, что около 6:00 в воскресенье на ореховском направлении в районе Малой Токмачки и Новопокровки подразделения ВС России вскрыли выдвижение группы противника и нанесли ей огневое поражение без поддержки техники.

«В семь утра другая группа противника без техники при поддержке артиллерии совершила попытку атаковать наши позиции в районе Старомайорского. На данный момент идет бой, противник несет потери», — добавил Балицкий.

До этого о неудачной попытке украинской штурмовой группы прорвать рубежи ВС РФ северо-восточнее Работино Балицкий сообщал 2 августа. Попытка также была остановлена российскими войсками.

Днем ранее он рассказал о перегруппировке ВСУ на ореховском направлении. Балицкий отметил тогда, что противник пытается формировать штурмовые группы из мобилизованных, не имеющих должной подготовки.

Специальная операция по защите Донбасса, о начале которой президент России Владимир Путин объявил 24 февраля 2022 года, продолжается. Решение было принято на фоне обострения ситуации в регионе из-за обстрелов со стороны украинских военных.

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