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Карта спецоперации на Украине 6 августа

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Фото: ТАСС/Станислав Красильников
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Специальная военная операция по защите мирного населения Донбасса проводится Россией с 24 февраля 2022 года. Отследить ход продвижения совместных войск России, Донецкой и Луганской народных республик (ДНР и ЛНР), а также посмотреть карту военных действий на 6 августа можно в материале «Известий».

Как сообщил официальный представитель Минобороны РФ генерал-лейтенант Игорь Конашенков, за минувшие сутки ВС РФ нанесен групповой удар высокоточным оружием по авиационным базам ВСУ в районах Старконстантинова Хмельницкой области и Дубно Ровенской области.

«Сегодня ночью Вооруженные силы Российской Федерации нанесли групповой удар высокоточным оружием большой дальности воздушного и морского базирования по авиационным базам ВСУ в районах населенных пунктов Староконстантинов Хмельницкой области и Дубно Ровенской области», — отметили в ведомстве.

Цель удара достигнута. Все назначенные объекты поражены, заверил Конашенков.

Кроме того, ВС РФ отразили пять атак ВСУ на донецком направлении, уничтожили в городе Запорожье склад ракетно-артиллерийского вооружения 9-го армейского корпуса ВСУ, а на купянском направлении за минувшие сутки отразили восемь атак ВСУ.

Также средства ПВО РФ перехватили 11 реактивных снарядов РСЗО HIMARS, ракету HARM и сбили в Донбассе 16 украинских беспилотников.

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