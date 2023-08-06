Во Внуково сняли ограничения на вылет и прием самолетов

Ограничения на вылеты и прием воздушных судов во Внуково сняты, аэропорт работает в штатном режиме. Об этом 6 августа сообщили в аэропорту.

Временные ограничения на прием и выпуск самолетов во Внуково были введены ранее в этот день. По данным источника «Известий», в воздушной гавани был введен режим «Ковер». Отмечалось, что в районе аэропорта был замечен беспилотник.

В конце февраля план «Ковер» вводился в петербургском аэропорту Пулково. Тогда сообщалось, что воздушное пространство над Пулково закрыли в радиусе 200 км из-за неопознанного летающего объекта.

Введение плана подразумевает требование немедленной посадки или вывода из этого района всех воздушных судов, находящихся в воздухе, за исключением военных и спасательных.