Минобороны сообщило о неудачной попытке Киева атаковать объекты в Подмосковье

Украина попыталась атаковать беспилотным летательным аппаратом (БПЛА) объекты в Московской области. Об этом сообщили в Минобороны РФ в воскресенье, 6 августа.

«Сегодня в 11 часов 27 минут пресечена попытка киевского режима осуществить террористическую атаку беспилотным летательным аппаратом по объектам на территории Московской области», — говорится в сообщении оборонного ведомства в Telegram-канале.

Беспилотник был уничтожен средствами противовоздушной обороны (ПВО) на территории Подольского района. В результате пресеченной атаки пострадавших и разрушений нет.

Ранее в этот день мэр Москвы Сергей Собянин сообщил, что беспилотник, приближавшийся к Москве, был уничтожен силами ПВО.

До этого, 1 августа, несколько БПЛА были сбиты средствами противовоздушной обороны при попытке пролета в столицу. Один беспилотник долетел до башни «Москва-Сити», в результате был поврежден фасад на уровне 21-го этажа. В Минобороны РФ заявили, что попытка террористической атаки киевского режима пресечена, уточнив, что беспилотник упал на территории делового центра «Москва-Сити».

В ООН после атак беспилотников на Москву осудили удары по гражданским объектам.

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова, в свою очередь, предупредила, что Россия оставляет за собой право на жесткие ответные меры в связи с террористическими атаками Украины.

Специальная операция по защите Донбасса, о начале которой президент России Владимир Путин объявил 24 февраля 2022 года, продолжается. Решение было принято на фоне обострения ситуации в регионе из-за обстрелов со стороны украинских военных.