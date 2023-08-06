В ЕС заговорили о преобразовании сообщества для вступления Украины

В Брюсселе начались дискуссии о возможности преобразования Евросоюза, так как желание Киева вступить в объединение потребует проведения реформ не только на Украине, но и в самом ЕС. Об этом со ссылкой на источники 6 августа написала британская газета The Financial Times (FT) со ссылкой на источники.

Отмечается, что в конце июня в Брюсселе состоялась встреча глав 10 крупнейших стран ЕС, включая Францию, Германию и Польшу. Мероприятие было посвящено вопросу вступления Украины в ЕС. В ходе дискуссий стало ясно, что для этого ЕС придется радикально трансформироваться.

Итогом встречи стала договоренность о создании рабочей группы по указанному вопросу, после чего ее участники приступили к «сложной задаче согласования позиций».

При этом FT подчеркивает, что сам факт встречи свидетельствует о серьезных дискуссиях относительно вступления Украины в ЕС, хотя раньше это казалось нереалистичным.

Однако, как говорится в статье, многие чиновники и дипломаты ЕС в частных беседах ставят под сомнение перспективы вступления Украины в союз. В частности, в европейских столицах считают, что это бы имело «монументальные последствия» для бюджета сообщества и процесса принятия решений в нем.

29 июня чиновники ЕС заявили, что не ожидают расширения союза в ближайшие десять лет. Об этом сообщило французское издание Le Monde.

22 июня министр иностранных дел Чехии Ян Липавский указал на то, что для Украины нет коротких путей вступления в Евросоюз. В ходе выступления на Европейском форуме Вахау в Австрии глава МИД Чехии отметил, что Украине еще многое предстоит сделать. Министр также отметил, что Киев готов провести необходимые преобразования.

За день до этого испанская газета El Pais со ссылкой на источники в ЕС сообщила, что Украина достигла некоторого прогресса в проведении реформ, необходимых для начала формальных переговоров о вступлении в Евросоюз, но ей нужно принять более системные меры и обеспечить их реальную работу.

Президент Украины Владимир Зеленский подписал заявку на вступление страны в ЕС 28 февраля 2022 года. Власти Украины в апреле того же года передали в Евросоюз заполненную вторую часть опросника на получение статуса кандидата на вступление, а в июне Европейский совет согласовал Украине и Молдавии статус кандидатов.