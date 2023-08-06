В Великобритании опасаются слежки за гражданами через китайские электромобили

Власти Китая могут следить за гражданами через электромобили. Об этом сообщает издание The Telegraph. Обеспокоенность ситуацией выразили в правительстве Великобритании. Эксперты называют электромобили из КНР продуктами высокого риска. Специалисты предполагают, что из машин можно не только получать аудио- и видеоматериалы, но и отключать их извне, передает телеканал «Известия». Отмечается, что на рынке страны увеличивается число китайских электрокаров. Рост связан с будущим запретом на новые бензиновые и дизельные автомобили. Ограничительные меры в королевстве должны вступить в силу в 2030 году.

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