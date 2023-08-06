В Краснодаре семилетний мальчик сорвался с третьего этажа заброшки

В Краснодаре семилетний мальчик упал с третьего этажа заброшенного недостроенного здания. Ребенок выжил, но получил множественные травмы, сообщили 6 августа в Telegram-канале ГУ МВД России по Краснодарскому краю.

По предварительной информации, мальчик с друзьями играл на заброшенной стройке, у него закружилась голова, и он сорвался вниз.

По данному факту правоохранительные органы проводят проверку.

В конце июля в Тамбове трехлетний мальчик упал из окна на седьмом этаже. Ребенок госпитализирован в реанимационное отделение. В момент происшествия мама мальчика ушла на работу.