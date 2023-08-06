Соседи рассказали о старых шрамах у малыша, которого изрезала мать в Приморье

Соседи 27-летней девушки из Приморья, которая изрезала своего двухлетнего сына «розочкой» из стеклянной бутылки, рассказали «Известиям», что врачи обнаружили на его теле старые шрамы, а также что до этого тоже слышали затяжные крики ребенка.

«Врачи сказали, что там еще и старые шрамики есть у ребенка. Достаточно этого раза, но, извините, если еще и были старые, то это очень жестоко», — сказала соседка садистки Светлана Рябоконь.

Также она рассказала, что около одного-двух месяцев назад слышала, как малыш кричал двое суток. По ее словам, сейчас ведутся поиски родственников ребенка, чтобы они взяли над ним опеку.

Слова Рябоконь подтвердила и другая жительница этого дома — Нина Коршунова. «Как-то раз мы слышали, как ребенок долго-долго плакал», — сказала она.

Кроме того, Коршунова рассказала, что отец ребенка часто навещал семью и постоянно что-то привозил, а также гулял с сыном.

Ранее в этот день подруга задержанной Ксения Макаренко рассказала «Известиям», что садистка не в первый раз подняла руку на ребенка.

Инцидент произошел в городе Большом Камне 4 августа. В Сети распространилось видео, на котором 27-летняя девушка несколько раз ударила ребенка фрагментом стеклянной бутылки, так называемой розочкой. В результате малыш получил раны рук и спины. Убить его помешали сотрудники полиции.

В управлении СК по Приморскому краю ранее сообщили, что в отношении 27-летней матери возбудили уголовное дело по статье «Покушение на убийство малолетнего». Ее заключили под стражу.