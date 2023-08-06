Два человека погибли при лобовом столкновении фур в Красноярском крае

Два человека погибли при лобовом столкновении фур в Красноярском крае

2023-08-06 09:34:45

2023-08-06 09:34:45

2023-08-06 09:34:45

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