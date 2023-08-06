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Илон Маск пообещал оплатить судебные иски пострадавшим за лайки в соцсети X

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Фото: REUTERS/Mahamadou Hamidou
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Американский бизнесмен Илон Маск в субботу, 5 августа, заявил, что принадлежащая ему социальная медиаплатформа X (бывшая Twitter) оплатит судебные издержки и подаст в суд от имени людей, с которыми работодатели несправедливо обошлись из-за публикации или лайка чего-либо на этой платформе.

«Если ваш работодатель несправедливо отнесся к вам из-за того, что вы запостили или лайкнули что-либо на этой платформе, мы оплатим ваш судебный счет», — написал предприниматель в соцсети.

Он добавил, что при оплате счетов пострадавших лиц не будет никаких ограничений.

«И мы не просто будем подавать в суд, это будет очень громко, и мы будем преследовать и советы директоров компаний», — отметил Маск.

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Ранее в тот же день Маск объяснил принцип монетизации контента в его соцсети X. Так, пользователи будут получать доход от рекламы только при наличии платной подписки X Blue. Приобрести подписку может любой зарегистрированный пользователь. Оплата подписки позволяет увеличить охваты. Монетизация страницы происходит за счет текстов, фото и видео, опубликованных на платформе.

В конце июля соцсеть Twitter сменила наименование и логотип на X. Маск объяснял это тем, что старое название Twitter имело смысл, когда это были всего лишь сообщения из 140 символов, «которые ходили туда-сюда, как щебетание (tweeting) птиц». Теперь же возможности соцсети позволяют пользователям публиковать контент практически без ограничений, поэтому и название должно быть актуализировано.

Предприниматель анонсировал и другие нововведения, включая монетизацию и всестороннее общение. Кроме того, в скором времени в соцсети будет доступен только темный режим.

Компания Twitter Inc. была основана в 2006 году. Ее продуктом является социальная сеть для обмена короткими сообщениями. Маск возглавил платформу 27 октября 2022 года.

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