Французский политик призвал Париж научиться говорить с Африкой на равных

Во избежание кризисов и роста антифранцузских настроений в Африке Франции необходимо извлечь уроки из ситуации в Нигере и начать говорить с африканскими странами на равных. Такое мнение высказал в воскресенье, 6 августа, лидер французской партии «Патриоты», экс-депутат Европарламента Флориан Филиппо.

«Нужно говорить ясно, не надо принимать людей за дураков. <…> Франция имеет интересы, которые она должна защищать, но она должна говорить об этом прямо, а не пытаться всех заставить верить, что она борется за что-то другое», — отметил Филиппо в беседе с ТАСС.

По его словам, на фоне дипломатических ошибок западных правительств в прошлом на Африканском континенте всё больше нарастают антизападные настроения, в том числе антифранцузские. Говоря о ситуации в Нигере, Филиппо отметил, что в настоящее время там «затрагиваются стратегические интересы Франции», и Макрону «стоило бы прервать свой отпуск», в котором он находится.

Происходящее в Нигере, добавил политик, является «серьезным кризисом для Франции». Он указал на то, что Париж, помимо всего прочего, получал 18% поставок урана для своих атомных станций из этой страны, в которой также находится французская «военная база с 1,5 тыс. солдат». Это, по словам Филиппо, последнее из государств Сахеля из зоны трех границ (после Мали и Буркина-Фасо), где у Парижа остались размещены войска.

26 июля президентская гвардия Нигера организовала мятеж. Военные взяли в плен главу государства Мохамеда Базума в его резиденции в столице страны. На следующий день президента сместили, а границы государства закрыли. В стране также был объявлен комендантский час. 27 июля военные объявили о закрытии всех учреждений государства. В стране начались массовые беспорядки и была слышна стрельба.

31 июля в столице страны Ниамее протестанты вышли на улицы с антифранцузскими лозунгами и требованием закрыть все иностранные базы, находящиеся в стране. В тот же день военные Нигера, задержавшие президента, объявили о решении прекратить поставки золота и урана во Францию. на следующий день посольство Парижа заявило о планах в ближайшее время начать эвакуацию своих граждан из Нигера.

3 августа вещание французской радиостанции RFI и телеканала France24 было остановлено. В тот же день военные, находящиеся у власти в Нигере, заявили о денонсации военных соглашений с Францией.

На фоне происходящих событий портал Agenzia Nova сообщил, что в столице Сенегала Дакаре во время демонстрации протестующие сожгли государственный флаг Франции. Авторы материала отметили, что «после переворота в Нигере, санкционировавшего отставку профранцузского президента Мохаммеда Базума, есть вероятность, что западноафриканская страна может стать одной из следующих».