Блогер Джейк Пол победил экс-бойца UFC Нейта Диаса в боксерском поединке

Блогер Джейк Пол одержал победу над бывшим бойцом UFC Нейтом Диасом в поединке по правилам бокса, который состоялся в Далласе (США) 6 августа.

Бой продлился все 10 раундов, по итогам которых судьи единогласно отдали победу 26-летнему Полу. Для 38-летнего Диаса это был дебют в боях по правилам бокса.

Нейт Диас является одним из самых известных бойцов UFC. Свой последний бой он провел в сентябре прошлого года со своим соотечественником Тони Фергюсоном на турнире UFC 279. Диас одержал досрочную победу в четвертом раунде. На его счету 24 победы и 13 поражений.

Для Пола это был первый бой после первого поражения в карьере от британца Томми Фьюри. Ранее блогер побеждал экс-бойцов UFC Андерсона Силву, Тайрона Вудли и Бена Аскрена (последних двух — нокаутом).

4 августа российский боксер Эдуард Трояновский спрогнозировал победу Вячеслава Дацика в бою против Оли Томпсона. По его словам, у Дацика больше шансов победить Томпсона, поскольку российский боксер в последнее время выходил чаще на ринг, чем его британский оппонент.

Их поединок состоится 18 августа в рамках «Бойцовского клуба РЕН ТВ». Приобрести билеты на вечер можно по этой ссылке.