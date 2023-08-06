Пережившие удар по Хиросиме обратились с требованием к Кисиде

Пережившие атомную бомбардировку Хиросимы призвали премьер-министра Японии Фумио Кисиду подписать договор о запрете ядерного оружия. Об этом 6 августа сообщили в агентстве Kyodo.

Отмечается, что после траурной церемонии по случаю 78-й годовщины атомной бомбардировки Хиросимы Кисида встретился с пережившими трагедию.

«Путь к миру без ядерного оружия можно создать только через договор о запрещении ядерного оружия», — приводит агентство часть требований собравшихся.

Премьер-министра призвали к участию в договоре. В свою очередь он пообещал прилагать усилия в отношении стран, которые обладают ядерным оружием.

Как подчеркнул мэр Хиросимы Кадзуми Мацуи, правительству Японии нужно если не подписать договор, то хотя бы стать наблюдателем на второй конференции Международной организации за ликвидацию ядерного оружия ICAN.

В настоящий момент в Японии проживают 113,6 тыс. человек, которые пережили атомные бомбардировки Хиросимы и Нагасаки.

Ранее в этот день Кисида заявил, что серьезные международные разногласия отдаляют момент полного отказа от ядерного оружия. При этом он призвал не забывать о важности этой цели и приложить больше усилий для ее достижения. По его словам, Токио привержено трем принципам: не иметь, не производить и не ввозить ядерное оружие.

6 августа жители Японии минутой молчания почтили память жертв атомной бомбардировки. Церемония по случаю 78-й годовщины трагедии прошла в Мемориальном парке мира в центре Хиросимы. На мероприятии присутствовали выжившие после удара, родственники погибших, а также премьер-министр и послы порядка 110 стран, в том числе дипломаты из США и Украины.

Там же было зачитано послание Генерального секретаря ООН Антониу Гутерриша, в котором тот назвал ядерное разоружение главной целью международной организации.

В августе 1945 года пилоты ВВС США сбросили на Хиросиму атомную бомбу «Малыш». По разным оценкам в первый день после взрыва погибли от 70 тыс. до 100 тыс. человек. К концу 1945 года это число возросло до 140 тыс. Каждый год список пополняется, когда умирает кто-либо из японцев, переживших бомбардировки. За прошедший год в него было добавлено почти 5 тыс. новых имен. Общее число жертв к настоящему времени превышает 350 тыс. человек.