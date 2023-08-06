Заявление разведки министерства обороны Великобритании о мешающих Вооруженным силам Украины (ВСУ) кустах и траве в контрнаступлении не выдерживает никакой критики. Данное заявление 5 августа сделал бывший аналитик Центрального разведывательного управления (ЦРУ) Ларри Джонсон в интервью YouTube-каналу Dialogue Works.

«Кто же знал, что для обеспечения успеха Украине США должны были сформировать бригаду с газонокосилками? Это настолько нелепо», — рассмеялся он после вопроса ведущего программы.

Джонсон также удивился тому, что профессиональные британские военные могут делать настолько «глупые, невежественные заявления».

3 августа минобороны Великобритании со ссылкой на данные военной разведки сообщило, что причиной медленного продвижения ВСУ на юге Украины являются кустарники и мелкие деревья, которые растут на полях сражений.

В британской разведке также отметили, что пахотные земли в зоне боевых действий остаются нетронутыми уже 18 месяцев. При этом рост сорняков и кустарников ускоряется в условиях теплого и влажного лета. Дополнительное укрытие помогает замаскировать позиции российской армии и затрудняет разминирование минных полей, добавили там.

4 августа телеканал NBC News со ссылкой на источники сообщил, что американские чиновники разочарованы тем, что Киев не применяет в ходе контрнаступления принципы, которым обучались украинские военные.

Ранее, 31 июля, в Белом доме признали медленные темпы контрнаступления ВСУ. Координатор по стратегическим коммуникациям в Совете национальной безопасности Белого дома Джон Кирби заявил, что украинцам не удается продвигаться столь далеко и быстро, как хотелось бы.

Спецоперация по защите Донбасса, о начале которой президент России Владимир Путин объявил 24 февраля прошлого года, продолжается. Решение было принято на фоне обострения ситуации в регионе из-за обстрелов со стороны украинских военных.