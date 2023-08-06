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В США назвали Украину выгребной ямой из-за поддержки Вашингтона

Экс-разведчик Риттер назвал Украину выгребной ямой из-за поддержки США
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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Тарас Петренко
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Вооруженные силы США никогда не сталкивались с тем, что в настоящее время происходит на Украине. Такое мнение 4 августа выразил бывший американский разведчик Скотт Риттер в интервью на YouTube-канале Judging Freedom.

Таким образом он отреагировал на слова экс-главы Центрального разведывательного управления (ЦРУ) генерала Дэвида Петреуса, упрекнув его во лжи американскому народу и в том, что он даже не может «сделать это по-умному».

Риттер напомнил, что при ковровых бомбардировках в ходе военных действий в Персидском заливе Соединенные Штаты не ликвидировали ни одного минного поля, поскольку просто не смогли попасть по целям.

«ВВС США никогда не сталкивались ни с чем таким, что было бы похоже на то, что русские внедрили на украинском театре военных действий», — заявил бывший разведчик США, говоря о российской системе противовоздушной обороны (ПВО).

Как сообщил Риттер, экс-глава ЦРУ много раз врал не только об Ираке, но и об Афганистане, стараясь ввести американский конгресс в заблуждение с целью дальнейшей поддержки этих военных кампаний. Он подчеркнул, что Петреус продолжает лгать и сейчас по поводу Украины по заданию Вашингтона.

«Им нужно, чтобы вы лгали американскому народу, чтобы они не задавались вопросом, почему мы продолжаем выбрасывать миллиарды долларов американских налогоплательщиков на ветер в эту выгребную яму, которой является Украина», — заключил Риттер.

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5 августа советник главы офиса украинского президента Михаил Подоляк назвал существенным дефицит оружия у Вооруженных сил Украины (ВСУ). Он сообщил о желании увеличить количество поставок ракет и крупнокалиберных боеприпасов от стран Запада.

Ранее в этот день экс-советник главы Пентагона полковник Дуглас Макгрегор заявил, что российские системы спутниковой разведки и наведения не дают ВСУ спрятаться от артиллерийских ударов. Как он отметил, данные системы спутниковой разведки и наведения не зависят от погоды. Также они превосходят американские системы наблюдения за счет своей интегрированности.

Между тем обозреватель Доминик Сансоне накануне написал, что серьезная подготовка российских войск мешает ВСУ достигнуть поставленных в ходе контрнаступления целей. По его словам, в последнее время российские силы успешно уничтожают и захватывают иностранную технику, включая танки Leopard и боевые машины пехоты (БМП) Bradley.

2 августа Риттер отметил, что в конфликте с Россией Украина повсеместно проигрывает, а ее вооруженные силы находятся на грани коллапса. По его словам, ВС РФ скоро нанесут ВСУ стратегическое поражение.

Спецоперация по защите Донбасса, о начале которой президент России Владимир Путин объявил 24 февраля прошлого года, продолжается. Решение было принято на фоне обострения ситуации в регионе из-за обстрелов со стороны украинских военных.

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