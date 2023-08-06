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Врач назвала основные причины появления мешков под глазами

Врач Галлямова: мешки под глазами возникают при болезнях и особенностях питания
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Фото: Freepik/cookie_studio
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Мешки под глазами могут появляться по целому ряду причин, и чтобы избавиться от них, необходимо выяснить, почему они возникли. Данный факт 6 августа отметила врач-дерматолог Юлия Галлямова в беседе с радио Sputnik.

Самой главной причиной появления мешков под глазами врач назвала неправильное питание.

«Все прекрасно знают, что соль задерживает жидкость в организме. Кроме того, поздние ужины, алкоголь или большое количество воды перед сном тоже могут вызвать отеки. Сейчас бич номер один — это избыток простых углеводов в рационе, то есть булок, сладкого и так далее, они тоже задерживают жидкость. Соответственно, это ведет к отекам», — сказала она.

Отеки, которые были вызваны неправильным питанием перед сном, носят временный характер, и у здорового человека они пройдут к обеду, уточнила Галлямова. С такой отечностью поможет справиться изменение рациона и добавление в свою косметичку средств, содержащих кофеин.

Еще одной причиной возникновения мешков под глазами могут стать определенные заболевания, предупредила врач.

«Если отеки на глазах держатся в течение дня, а не пропадают к обеду, и так повторяется каждый день, то это повод обратиться к врачу», — продолжила она, добавив, что у человека в таком случае могут быть проблемы с щитовидной железой или с почками.

В индивидуальных случаях решение проблемы мешков под глазами можно найти только у пластического хирурга, добавила Галлямова.

«Самый сложный случай — это так называемые грыжи под глазами», — сказала она.

С такой проблемой не поможет справиться ни один крем, а ее появление не зависит от образа жизни или ухода за кожей. Врач отметила, что грыжа под глазами — это анатомическая особенность организма.

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Накануне врач-терапевт Ирина Елфимова предупредила о последствиях избытка витамина D. Среди таковых являются чрезмерное накопление кальция, которое способно привести к его отложению в мягких тканях организма, повышение артериального давления, рвота, диарея, мышечная слабость, сказала она. Терапевт предупредила, что симптомы гипервитаминоза проявляются несколько месяцев. Их, как правило, путают с пищевым отравлением.

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