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Трамп допустил обострение ситуации вокруг Тайваня из-за Байдена
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Сюжет:

Трамп допустил обострение ситуации вокруг Тайваня из-за Байдена

Трамп: ситуация вокруг Тайваня может обостриться из-за некомпетентности Байдена
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Фото: REUTERS/Evelyn Hockstein
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Действия американского лидера Джо Байдена могут усугубить напряженность вокруг Тайваня. Такое мнение в субботу, 5 августа, высказал бывший американский президент Дональд Трамп.

Выступая перед своими сторонниками в Южной Каролине, он заявил, что председатель КНР Си Цзиньпин не развернул бы активную деятельность в тайваньском проливе и не допустил бы эскалации, если бы Вашингтон с Пекином находились в прочных отношениях.

По мнению Трампа, при администрации Байдена Китай утратил всяческое уважение к США.

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Ранее, 4 августа, замдиректора ИМЭМО РАН Александр Ломанов заявил, что угроза китайско-американского конфликта постоянна. Военная операция для решения проблемы воссоединения Китая может перерасти в масштабное противостояние. При этом Штаты не скрывают, что готовы вмешаться, а также вовлечь Южную Корею и Японию.

В конце июля президент США подписал указ о выделении $345 млн в качестве военной помощи Тайбэю. При этом агентство Reuters сообщило, что вооружение передадут из запасов Пентагона.

30 июня стало известно, что американский Госдеп разрешил продажу Тайваню боеприпасов калибра 30 мм общей стоимостью $332,2 млн, а также запасных частей для техники, оружия и требуемого программного обеспечения на сумму $108 млн.

Эскалация между КНР и Тайванем произошла после визита на остров спикера палаты представителей США Нэнси Пелоси в августе 2022 года. Пекин считает остров своей территорией, поэтому рассматривает визиты официальных лиц других стран как поддержку независимости Тайваня.

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