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Трамп пообещал в случае переизбрания начать расследования в отношении Байдена

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Фото: REUTERS/Sam Wolfe
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Экс-президент США Дональд Трамп 5 августа заявил, что в случае переизбрания на пост главы американской администрации немедленно инициирует расследования по всем возможным правонарушениям действующего американского лидера Джо Байдена и его семьи.

«В первый же день я поручу спецпрокурору (минюста США. — Ред.) изучить каждое из многочисленных заявлений, озвучиваемых в конгрессе США, относительно всех бесчестных поступков, в том числе получения взяток от Китая и многих других стран, которые пошли прямиком в карманы преступной семьи Байдена», — сказал он на мероприятии сторонников Республиканской партии в штате Южная Каролина.

Очередные президентские выборы в США запланированы на 5 ноября 2024 года.

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Накануне Трамп выразил уверенность в том, что Байден и его окружение сделают всё возможное ради сохранения власти. По его словам, администрация США пытается сделать незаконными возникающие сомнения по поводу итогов выборов главы государства в 2020 году.

3 августа Трамп заявил об указе Байдена обвинить его во всех возможных преступлениях. По его мнению, демократы не желают принимать участия в президентской гонке против него, в противном случае они бы «не совершали этой беспрецедентной вепонизации правосудия».

В тот же день доктор юридических наук, американист Александр Домрин сказал в беседе с «Известиями», что Трамп является самой большой угрозой для Байдена. По его словам, Демократическая партия сделает всё для того, чтобы не допустить экс-президента до выборов главы Белого дома.

1 августа спикер палаты представителей конгресса США республиканец Кевин Маккарти выразил мнение, что обвинения Трампу дают возможность Джо и Хантеру Байденам отвлечь внимание общественности от собственных неприглядных поступков. Он напомнил, что действующего главу государства и его сына подозревают в нарушении ряда законов, в том числе из-за возможного участия в коррупционных схемах украинской компании Burisma.

Трамп 25 июля назвал Байдена самым коррумпированным президентом в истории США.

24 июля председатель комитета по надзору и подотчетности палаты представителей конгресса США Джеймс Комер сказал, что Байден лгал американцам для сокрытия коррупционных схем своей семьи, когда был вице-президентом в 2009–2017 годах.

12 июля спикер палаты представителей американского конгресса Кевин Маккарти заявил, что на фоне расследования дела о коррупции со стороны семейства Байден республиканцы могут потребовать отставки главы минюста США Меррика Гарленда. Это связано с тем, что после пятилетнего расследования сын президента Байдена Хантер получил выгодную сделку от минюста, в соответствии с которой ему было разрешено признать вину в неуплате налогов, при этом никаких обвинений в отмывании денег или работе в качестве лоббиста ему предъявлено не будет.

23 июня генеральный прокурор США Меррик Гарленд опроверг информацию о препятствовании американским минюстом проведению расследования о неуплате налогов сыном президента США. Он указал, что у прокурора штата Делавэр были все полномочия для ведения дела.

Днем ранее председатель комитета по доходам и расходам палаты представителей конгресса, член Республиканской партии Джейсон Смит заявил, что налоговое управление США (IRS) в прошлом году порекомендовало предъявить Хантеру Байдену уголовное обвинение в неуплате налогов на сумму $2,2 млн, однако минюст помешал ходу расследования.

20 июня минюст США сообщил, что Хантер Байден заключил сделку с федеральной прокуратурой и признал себя виновным в двух налоговых правонарушениях. В тот же день спикер палаты представителей указал на двойные стандарты в США из-за дела сына Байдена. По его словам, министерство юстиции пыталось устранять главных политических оппонентов американского лидера, в то время как его сын получает сделку со следствием.

Сына главы США подозревают также в причастности к наркотрафику и проституции. В апреле 2019 года он оставил в мастерской MacBook, на котором нашли 103 тыс. текстовых сообщений, 154 тыс. электронных писем, свыше 2 тыс. фотографий, якобы подтверждающих его вину. В апреле 2021 года эксперты установили подлинность этих материалов.

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